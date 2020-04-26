В Нарыне водитель, представившись сотрудником спецслужб, хотел проехать через блокпост

В Госкомитете национальной безопасности Кыргызстана прокомментировали заявление коменданта по городу Нарын и Ат-Башинскому району Уланбека Аалиева.
Он рассказал, что 25 апреля неизвестный мужчина, представившись сотрудником ГКНБ, угрожал медикам и пытался проехать через блокпост. В итоге его задержали.
- Во время проверки выяснилось, что 28-летний задержанный является безработным и никакого отношения к органам национальной безопасности не имеет, - отметили в госкомитете.
Источник - "КП"
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