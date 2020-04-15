Муж Ширин Айтматовой будет находиться в СИЗО еще два месяца

Об этом 15 апреля АКИpress сообщили источники в силовых структурах.

В рамках досудебного производства он будет содержаться в СИЗО-1 до 20 июня.

Кенжебаев обвиняется в мошенничестве. ГКНБ в декабре 2019 года сообщал, что против него заявление написал гражданин Китая.

Сообщалось, что муж Айтматовой отказывается возвращать китайскому инвестору 350 000 долларов.

Источник: svodka.akipress.org