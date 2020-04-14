ГКНБ опровергает, что заставили извиниться врача Иссык-Атинского ЦСМ

Ранее на своей странице в соцсетях врач Апышев опубликовал фото медицинской маски из марли, которая, по его словам, не защищает от коронавируса. После аккаунт медика был удален, а через некоторое время появилось видео, где Апышев извинялся за свою публикацию.

Ряд пользователей соцсетей посчитали, что врача заставили извиниться сотрудники спецслужб.

Как сообщили в пресс-службе Государственного комитета национальной безопасности, к распространению видеоролика с извинениями Апышева ГКНБ не имеет никакого отношения.

Также ГКНБ просит граждан быть корректными в своих высказываниях и полагаться только на достоверную информацию из официальных источников.

На заявления отдельных лиц о том, что спецслужбы якобы заставляют врачей просить прощения перед народом, ГКНБ сообщает следующее.

«На фоне ситуации с коронавирусом во всем мире отдельные лица пытаются сделать себе дешевый самопиар путем распространения недостоверной информации, а также дискредитации работы всех задействованных структур в борьбе против коронавируса», - говорится в обращении ГКНБ.

Пресс-служба отмечает, что в ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий были выявлены и установлены распространители фейковых информаций, среди которых оказались сами работники медицинских служб.

Со всеми выявленными проведены профилактические беседы, после чего были отпущены. Материалы по всем фактам переданы в соответствующие органы для дачи юридической оценки.

Источник: svodka.akipress.org