УВД Нарынской области: уголовное дело в отношении гражданина возбудили не за отказ от лечения

Уголовное дело в отношении жителя Нарынской области возбудили не за отказ лечиться от коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе УВД региона.

«Утверждения о том, что в отношении мужчины возбуждено дело якобы только за отказ лечиться от COVID-19 – это полный абсурд, и никак не может соответствовать действительности», - передают там.

Так в УВД Нарынской области прокомментировали публикацию некоей гражданки в соцсети, которую использовали и некоторые СМИ. Женщина написала о якобы нарушенном праве мужчины на информированное согласие при получении медицинской помощи, неприкосновенность и право на свободу от экспериментов.

«Принудительное лечение в данной ситуации приравнивается к пыткам, - заявила пользовательница Сети. - Любой гражданин страны имеет право отказаться от предложенной медицинской помощи по своим личным соображениям.

В УВД Нарынской области информируют, что указанный зараженный коронавирусом житель Нарынской области и трое заразившихся от него членов семьи проходят лечение. Также в обсервации находятся свыше 18 контактных лиц I категории и свыше 200 контактных лиц II категории.

«Несмотря на все требования об ограничении передвижения, после прибытия из-за границы мужчина неоднократно нарушал санитарно-эпидемиологические правила: ходил в мечеть и в гости в село, - объяснили в пресс-службе. – С заявлением о нарушениях обратились работники санитарно-эпидемиологического учреждения. Досудебное производство по статье 280 по факту нарушения санитарно-эпидемиологических правил проводится еще с начала апреля 2020 года».

Пресс-служба УВД Нарынской области