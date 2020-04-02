Милиционера задержали за продажу пропусков через блокпост

Об этом сообщают в пресс-службе ГКНБ КР.

«1 апреля 2020 года сотрудники ГКНБ КР совместно с СВР МВД КР в ходе оперативно-розыскных мероприятий задержали с поличным при получении взятки сотрудника УВД Октябрьского района Бишкека У.К.», - говорится в сообщении.

Установлено, что он вымогал деньги у представителя частной компании за положительное решение вопроса выдачи пропусков через санитарные и блокпосты.

По данному факту материалы досудебного производства зарегистрированы в АИС ЕРПП по статье 326 часть 1 «Вымогательство взятки» УК КР.

Задержанного водворили в ИВС СИЗО ГКНБ КР. Ведется следствие.

Пресс-служба ГКНБ КР