Милиционера задержали за продажу пропусков через блокпост

Об этом сообщают в пресс-службе ГКНБ КР.
«1 апреля 2020 года сотрудники ГКНБ КР совместно с СВР МВД КР в ходе оперативно-розыскных мероприятий задержали с поличным при получении взятки сотрудника УВД Октябрьского района Бишкека У.К.», - говорится в сообщении.
Установлено, что он вымогал деньги у представителя частной компании за положительное решение вопроса выдачи пропусков через санитарные и блокпосты.
По данному факту материалы досудебного производства зарегистрированы в АИС ЕРПП по статье 326 часть 1 «Вымогательство взятки» УК КР.
Задержанного водворили в ИВС СИЗО ГКНБ КР. Ведется следствие.
Пресс-служба ГКНБ КР
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