Подозреваемого в убийстве кримавторитета Лемонти задержали на два месяца

Подозреваемого в убийстве криминального авторитета Алмаза Сулайманова по кличке «Лемонти» 25-летнего Т.Ш. задержали на два месяца. Об этом Vesti.kg сообщили в пресс-службе Первомайского районного суда.

По данным ведомства, он останется под стражей в СИЗО ГКНБ до 28 мая 2020 года.

Напомним, 28 марта 2020 года в Нарыне убили известного члена ОПГ Алмаза Сулайманова по прозвищу Лемонти.

В милиции отметили, что подозреваемый пришел в УВД Нарынской области с повинной.

Источник: Вести