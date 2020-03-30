Подозреваемого в убийстве кримавторитета Лемонти задержали на два месяца

Подозреваемого в убийстве криминального авторитета Алмаза Сулайманова по кличке «Лемонти» 25-летнего Т.Ш. задержали на два месяца. Об этом Vesti.kg сообщили в пресс-службе Первомайского районного суда.
По данным ведомства, он останется под стражей в СИЗО ГКНБ до 28 мая 2020 года.
Напомним, 28 марта 2020 года в Нарыне убили известного члена ОПГ Алмаза Сулайманова по прозвищу Лемонти.
В милиции отметили, что подозреваемый пришел в УВД Нарынской области с повинной.
Источник: Вести
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