В связи с проведением мероприятий во время чрезвычайной ситуации на территории Чуйской области и вблизи столицы, где объявлено чрезвычайное положение, сотрудники УОБДД по ГУВД Чуйской области несут круглосуточную службу по обеспечению безопасности дорожного движения, также проводят разъяснительные работы с гражданами и помогают другим службам на санитарно-карантинных постах.
В настоящее время созданы следующие круглосуточные посты:
1. Пост “Сосновка” в Жайылском районе
2. Пост “Маловодный” Сокулукского района
3. Пост “Киргшелк” Исык-Атинского района
4. Пост “Красный мост” (Боом) Каминского района
Уважаемые жители Чуйской области, убедительная просьба в целях пресечения и предупреждения распространения вирусной инфекции без необходимости не выезжать. Сидя дома вы поможете себе и нам!
Пресс-служба УОБДД по ГУВД Чуйской области.
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