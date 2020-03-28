Сотрудники УОБДД по ГУВД Чуйской области несут круглосуточную службу по обеспечению безопасности дорожного движения

В связи с проведением мероприятий во время чрезвычайной ситуации на территории Чуйской области и вблизи столицы, где объявлено чрезвычайное положение, сотрудники УОБДД по ГУВД Чуйской области несут круглосуточную службу по обеспечению безопасности дорожного движения, также проводят разъяснительные работы с гражданами и помогают другим службам на санитарно-карантинных постах.

В настоящее время созданы следующие круглосуточные посты:

1. Пост “Сосновка” в Жайылском районе

2. Пост “Маловодный” Сокулукского района

3. Пост “Киргшелк” Исык-Атинского района

4. Пост “Красный мост” (Боом) Каминского района

Уважаемые жители Чуйской области, убедительная просьба в целях пресечения и предупреждения распространения вирусной инфекции без необходимости не выезжать. Сидя дома вы поможете себе и нам!

Пресс-служба УОБДД по ГУВД Чуйской области.