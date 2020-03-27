Режим “ЧП” в Бишкеке: В отношении нарушителей применено табельное оружие

“Во время комендантского часа 26 марта в 20:30 на блок посту на улице Л.Толстого-Б.Алыкулова остановлена машина “Тойота-Виндом”, но водитель не подчинился сотрудникам милиции, после чего он был остановлен на улице Дэн Сяопина-П.Лумумбы”,- сообщил замминистра МВД А.Орозалиев, комендант г. Бишкек.

По его словам, двое парней азиатской внешности 25-30 лет в нетрезвом состоянии оказали сопротивление сотрудникам милиции. В связи с этим, милиционеры использовали табельное оружие путем предупредительных выстрелов в воздух.

Нарушители были задержаны и доставлены в Ленинский РОВД.