(Видео) В Бишкеке в аптеках выявили факты продажи медмасок по завышенным ценам

Как сообщает пресс-служба Финполиции, сотрудниками ГСБЭП был осуществлен контрольный закуп в следующих аптеках:

в аптеке, расположенной в районе «Восток 5», приобретено 10 медицинских масок по цене 25 сом за 1 единицу, тогда как, согласно вышеупомянутому распоряжению, стоимость предельной розничной медицинской маски должна быть не более 10 сомов и отпущено не более 3 штук в одни руки;

в аптеке, расположенной на улице «Киевская», приобретено более 60 масок по цене 15 сомов за 1 единицу;

в аптеке, расположенной по улице «Токтогула», приобретено 16 медицинских масок по цене 50 сом за 1 единицу;

В аптеке «Т.», расположенной по пр. Чуй, приобретено 350 медицинских масок по цене 20 сом за 1 единицу;

в аптеке «А.», расположенной по улице Курманжан-Датка, приобретено 19 масок по цене 18 сомов за 1 единицу, кроме того, в этой же аптеке был приобретен антисептик стоимостью 165 сомов, который ранее стоил значительно меньше;

В аптеке «Р.», расположенной по улице Тыналиева, приобретено 20 масок по цене 25 сомов за 1 единицу.

Данные факты зарегистрированы в Едином реестре преступлений и проступков по статье 216 (монополистические действия и ограничение конкуренции) Уголовного кодекса КР.

В настоящее время по указанным фактам проводится досудебное производство.

«Уважаемые граждане, если вы обладаете, какой-либо информацией или стали свидетелем монопольно завышенных цен на социально-значимые товары, просим вас обращаться в ГСБЭП.

Центральный аппарат ГСБЭП адрес: г. Бишкек, Пр. Манаса 101/1, а также для устных обращений телефон горячей линии 1955, телефон Дежурной части ГСБЭП (0312) 323 091, 323 707. Управление ГСБЭП при ПКР по городу Бишкек адрес:20055,Кыргызская Республика, г. Бишкек, Пр. Манаса 101/1 Телефон: 0312 543980,0312 54 17 12», - говорится в сообщении.

Источник: Кабар