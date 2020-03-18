(Видео)  В Бишкеке в аптеках выявили факты продажи медмасок по завышенным ценам

Как сообщает пресс-служба Финполиции, сотрудниками ГСБЭП был осуществлен контрольный закуп в следующих аптеках:
в аптеке, расположенной в районе «Восток 5», приобретено 10 медицинских масок по цене 25 сом за 1 единицу, тогда как, согласно вышеупомянутому распоряжению, стоимость предельной розничной медицинской маски должна быть не более 10 сомов и отпущено не более 3 штук в одни руки;
в аптеке, расположенной на улице «Киевская», приобретено более 60 масок по цене 15 сомов за 1 единицу;
в аптеке, расположенной по улице «Токтогула», приобретено 16 медицинских масок по цене 50 сом за 1 единицу;
В аптеке «Т.», расположенной по пр. Чуй, приобретено 350 медицинских масок по цене 20 сом за 1 единицу;
в аптеке «А.», расположенной по улице Курманжан-Датка, приобретено 19 масок по цене 18 сомов за 1 единицу, кроме того, в этой же аптеке был приобретен антисептик стоимостью 165 сомов, который ранее стоил значительно меньше;
В аптеке «Р.», расположенной по улице Тыналиева, приобретено 20 масок по цене 25 сомов за 1 единицу.
Данные факты зарегистрированы в Едином реестре преступлений и проступков по статье 216 (монополистические действия и ограничение конкуренции) Уголовного кодекса КР.
В настоящее время по указанным фактам проводится досудебное производство.
«Уважаемые граждане, если вы обладаете, какой-либо информацией или стали свидетелем монопольно завышенных цен на социально-значимые товары, просим вас обращаться в ГСБЭП.
Центральный аппарат ГСБЭП адрес: г. Бишкек, Пр. Манаса 101/1, а также для устных обращений телефон горячей линии 1955, телефон Дежурной части ГСБЭП (0312) 323 091, 323 707. Управление ГСБЭП при ПКР по городу Бишкек адрес:20055,Кыргызская Республика, г. Бишкек, Пр. Манаса 101/1 Телефон: 0312 543980,0312 54 17 12», - говорится в сообщении.
Источник: Кабар
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!