Генпрокурор до сих пор не внес в Дисциплинарную комиссию представление в отношении судьи Первомайского района, задержанной со взяткой 

Пресс-служба Верховного суда сообщает, что информация в СМИ о том, что судья Первомайского райсуда Бишкека М.Орозбакова вышла на работу и рассматривает дела, не соответствует действительности.
Следует отметить, что в соответствии со статьей 30 конституционного Закона КР «О статусе судей Кыргызской Республики» привлечение судьи к уголовной ответственности допускается с согласия Дисциплинарной комиссии при Совете судей по представлению генпрокурора.
Для получения согласия на привлечение судьи к уголовной ответственности генеральный прокурор вносит в Дисциплинарную комиссию при Совете судей соответствующее представление, в котором указываются обстоятельства уголовного дела, статья уголовного закона, по которой судья обвиняется, просьба о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности (на привлечение в качестве обвиняемого).
К настоящему моменту в Дисциплинарную комиссию при Совете судей представление о даче согласия на привлечение судьи к уголовной ответственности не поступало.
Пресс-служба Верховного суда
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