(Видео) Судью Первомайского района, задержанную со взяткой, отпустили накануне вечером

Судья Первомайского районного суда Бишкека, которую накануне задержали сотрудники ГСБЭП (Финполиции) по подозрению в получении взятки, уже вышла на работу. Об этом Vesti.kg сообщили источники в правоохранительных органах.
Отмечается, что подозреваемую отпустили накануне вечером. На данный момент ведется работа по снятию с «О.М.» неприкосновенности.
Vesti.kg связались с Первомайским районным судом Бишкека, где отказались комментировать данную информацию.
Напомним, накануне сотрудники ГСБЭП с поличным задержали судью Первомайского райсуда со взяткой в размере 2 тысяч долларов.
Источник: vesti.kg
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