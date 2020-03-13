(Видео) Судью Первомайского района, задержанную со взяткой, отпустили накануне вечером

Судья Первомайского районного суда Бишкека, которую накануне задержали сотрудники ГСБЭП (Финполиции) по подозрению в получении взятки, уже вышла на работу. Об этом Vesti.kg сообщили источники в правоохранительных органах.

Отмечается, что подозреваемую отпустили накануне вечером. На данный момент ведется работа по снятию с «О.М.» неприкосновенности.

Vesti.kg связались с Первомайским районным судом Бишкека, где отказались комментировать данную информацию.

Напомним, накануне сотрудники ГСБЭП с поличным задержали судью Первомайского райсуда со взяткой в размере 2 тысяч долларов.

Источник: vesti.kg