В Бишкеке при получении взятки задержана судья Первомайского райсуда

Об этом сообщают отечественные СМИ.
По их сведениям, при получении взятки в размере $2 тысяч сотрудники ГСБЭП задержали ее.
По предварительным данным, речь идет о положительном решении по гражданскому делу.
Источник: Элгезит
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Об этом сообщают отечественные СМИ.
По их сведениям, при получении взятки в размере $2 тысяч сотрудники ГСБЭП задержали ее.
По предварительным данным, речь идет о положительном решении по гражданскому делу.
Источник: Элгезит
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