В Бишкеке при получении взятки задержана судья Первомайского райсуда

Об этом сообщают отечественные СМИ.

По их сведениям, при получении взятки в размере $2 тысяч сотрудники ГСБЭП задержали ее.

По предварительным данным, речь идет о положительном решении по гражданскому делу.

Источник: Элгезит