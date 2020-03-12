«Кыргыз темир жолу»: Вымогательство денег у нашего гендиректора абсолютно не связано с деятельностью госпредприятия

Госпредприятие «Национальная компания «Кыргыз темир жолу» при Министерстве транспорта и дорог распространило заявление в ответ на публикации в СМИ о задержании сотрудниками АКС ГКНБ троих граждан КР, вымогавших у заместителя гендиректора «Кыргыз темир жолу» В. Д. денежные средства за победу в тендере. Предприятие разъясняет следующее.

«Заместитель генерального директора ГП «НК «Кыргыз темир жолу» В.Д., у которого вымогали денежные средства, был назначен на данную должность в январе 2020 года.

Задержание вымогателей связано с деятельностью В.Д. в период 2019 года, когда предполагалось его участие в частном порядке в тендере государственных закупок по замене труб питьевой воды в городе Кара-Балта. Данный факт абсолютно не связан с деятельностью ГП «НК «Кыргыз темир жолу», – говорится в заявлении госпредприятия.

Источник: vesti.kg