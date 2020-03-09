На кыргызско-таджикской границе выявили контрабандный груз на миллион сомов

Пограничники Лейлекского пограничного отряда задержали граждан Кыргызской Республики, которые пытались провезти контрабандный груз через кыргызско-таджикскую госграницу. Об этом сообщает ГПС.

Так, в местности Сай Лейлекского района Баткенской области пограничники совместно с сотрудниками ГТС КР задержали гражданина Кыргызстана У.А., 1987 г.р., который нелегально пытался провезти из Таджикистана на территорию Кыргызстана контрабандный груз вне пункта пропуска.

При досмотре грузового автомобиля марки DAF обнаружили 15 тонн овощей. При этом у водителя отсутствовали сопроводительные документы.

Этой же ночью в селе Арка Лейлекского района Баткенской области пограничники задержали грузовой автомобиль марки «Мерседес-Атего», в котором граждане Кыргызстана пытались незаконно вне пункта пропуска вывезти в Таджикистан 17 тонн муки.

Стоимость задержанных контрабандных грузов составила около 1 млн. сомов.

В обоих случаях после составления соответствующих документов водители и задержанные грузы были переданы сотрудникам ГТС КР для дальнейшего разбирательства.

Источник: ru.reporter.kg