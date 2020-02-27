Суд обязал газету «Азия Ньюс» выплатить главе МВД 300 тысяч сомов

Об этом «Азаттыку» сообщил общественный защитник газеты, гражданский активист Адиль Турдукулов.
«Ни главный редактор газеты Аслан Сартбаев, ни мы не согласны с решением городского суда. Поэтому намерены обратиться в Верховный суд», - отметил Турдукулов.
Кашкар Джунушалиев подал в суд из-за статей, опубликованных в газете «Азия Ньюс» от 25 апреля и 16 мая 2019 года. В апрельском выпуске газеты был напечатан коллаж, на котором голова министра была присоединена к телу крысы, а заголовок гласил – «Кашкар крыса?». А в номере от 16 мая вышла статья под заголовком «В отставку Жунушалиева, поддерживающего кадры генерала Абдыкарова!». В материале высказывается критика кадровой политики министра внутренних дел. Министр потребовал с газеты 5 миллионов сомов.
В декабре прошлого года Октябрьский районный суд частично удовлетворил иск Джунушалиева, обязав газету выплатить ему 1 миллион сомов. СМИ оспорило это решение в вышестоящей инстанции.
На газету «Азия Ньюс» подал в суд и экс-вице-премьер Жениш Разаков. Райсуд принял его сторону, обязав газету выплатить ему 1 миллион сомов.
Кроме того, «Азия Ньюс» проиграла суд и бывшему начальнику 7 управления МВД Бакыту Матмусаеву. Он отсудил 15 тысяч сомов.
Источник: Азаттык
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