В ГКНБ сообщили о теракте в торговых центрах Бишкека

Данный факт зарегистрирован в АИС ЕРПП по ст.239 ч.1 (угроза совершения акта терроризма) УК КР.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлено, что звонок совершил гражданин КР Тагир Султанбеков, 1990 г.р., уроженец Бишкека, который в 2013 году Первомайским судом осужден по ст.166 (мошенничество) и 167 (грабеж) УК КР к 9 годам лишения свободы.

В 2017 году Иссык-Атинским судом по ст.170 (вымогательство) и 228 (заведомо ложное сообщение об акте терроризма) УК КР на 11 лет. В частности, в 2017 году во время отбытия срока в ИК-3 (с.Ново-Покровка) осужден за ложный анонимный звонок об акте терроризма. С 16 ноября 2018 года отбывает срок в ИК- 1 (с.Молдовановка).

В ходе опроса Тагир Султанбеков, содержавшийся в штрафном изоляторе ИК-1, признался в совершенном звонке, который мотивировал угрозами со стороны спецконтингента колонии.

В настоящее время ведется следствие.

ГКНБ напоминает, что угроза совершения акта терроризма является уголовно наказуемым деянием. Согласно ст.239 УК КР за угрозу совершения акта терроризма предусмотрено наказание в виде лишения свободы от 7 до 10 лет.



Источник: VESTI.KG