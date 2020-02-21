Органами прокуратуры продолжаются проверки по фактам массовой регистрации граждан

В рамках надзорных полномочий по соблюдению избирательного законодательства в преддверии выборов депутатов городского кенеша в городах Ош и Каракол выявлены факты о массовой регистрации граждан на постоянное место жительства.
Так, за январь-февраль 2020 года органами паспортизации и регистрации населения зарегистрировано по г.Ош 35 895 человек, г.Каракол – 3159 человек.
Как показала проверка, отдельными должностными лицами подразделений регистрационной службы в некоторых случаях осуществлялась регистрация граждан на постоянное место жительства без согласия и ведома собственников жилья, а также без необходимых документов, предусмотренных законом.
В ходе проверки отдела актов гражданского состояния, паспортизации и регистрации граждан в городе Ош установлено, что по одному из адресов зарегистрировано свыше 700 граждан, а по другому адресу зарегистрировано более 1000 граждан. Однако в настоящее время по этим адресам никто не проживает.
В другом случае, в одном из домов зарегистрировано более 900 граждан, при этом собственник дома их не знает и свое согласие на прописку не давал.
19 февраля 2020 года в городе Ош факты нарушений со стороны отдельных сотрудников регистрационной службы зарегистрированы в ЕРПП по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.320 (злоупотребление должностным положением) Уголовного кодекса КР и проводится досудебное производство.
В отделе паспортизации и регистрации населения города Каракол установлены факты регистрации свыше 100 граждан в нежилом помещении одного из учебных заведений. По ним отсутствуют какие-либо документы в отделе регистрации населения.
19 февраля текущего года прокуратурой Иссык-Кульской области факты нарушений зарегистрированы ЕРПП по ч.2 ст.320 УК КР и проводится досудебное производство.
В настоящее время органами прокуратуры продолжаются проверки на предмет соблюдения требований Закона КР “О внутренней миграции” и законодательства при регистрации граждан. О результатах будет сообщено дополнительно.
Источник: Кабар
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