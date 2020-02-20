(Видео) ФСБ задержала 6 граждан Кыргызстана за создание экстремистской группировки

Мещанский суд Москвы арестовал шестерых приезжих из Кыргызстана, подозреваемых в создании экстремистской организации. Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на пресс-службу суда.
Суд арестовал до 17 марта шестерых граждан Кыргызстана. «Среди них Айбек Мамажунусов, Мурзы Кушуев, Айбек Халматов, Асан Уулу, Калбаев Артык, Козонов Алтынбек. Все они подозреваются по ч. 1 статьи 282.1 УК РФ («Создание экстремистского сообщества»)», — сказали в пресс-службе, отказавшись раскрыть подробности уголовных дел в отношении арестованных.
Как сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ, сотрудники спецслужбы совместно с МВД России на территории Москвы и Московской области пресекли деятельность ячейки международной религиозно-экстремистской организации «Таблиги Джамаат» (запрещена в России), состоящей из уроженцев центральноазиатского региона.
В ходе оперативных мероприятий, отметили в ЦОС, задержаны три главаря и четыре активных члена законспирированной ячейки, которые проводили сборы участников организации, где ими распространялась идеология «Таблиги Джамаат», подрывающая устои ислама, они также вовлекали в деструктивную деятельность новых сторонников. По местам проживания задержанных обнаружено значительное количество экстремистской литературы, в том числе внесенной в федеральный список экстремистских материалов Минюста РФ, и запрещенная атрибутика организации.
Следственным подразделением УФСБ по Москве и Московской области возбуждено уголовное дело.
Источник: elgezit.kg
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