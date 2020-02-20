В Жалал-Абаде были изнасилованы 5-летняя девочка и третьеклассница. Сколько лет тюрьмы получили виновные?

В городе Жалал-Абад в 2019 году был зарегистрирован факт попытки изнасилования 5-летней девочки. Об этом стало известно на координационном совещании правоохранительных органов.

В совещании также приняли участие учителя, местные жители. Они обсудили вопросы образования детей, здравоохранения, а также предотвращения преступности среди подростков через профилактические мероприятия.

По данным прокурора города Жалал-Абад Арсланбека Мурзаева, на территории города в 2018 году выросло количество фактов насилия в отношении несовершеннолетних, если сравнивать с 2017 годом.

«Например, в 2018 году были зарегистрированы факты изнасилования 5-летней девочки и третьеклассницы. Один виновный был осужден на 15 лет, а другой — на 20 лет. В 2019 году зарегистрирован факт попытки изнасилования 5-летней девочки. Для предотвращения подобных фактов были проведены разъяснительные работы среди учителей и родителей», - сказал он.

Прокурор добавил, что в прошлом году ученик, 2002 года рождения, пытался совершить суицид.



Источник: Turmush