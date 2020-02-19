В Джалал-Абаде при попытке сбыть фальшивые $30 тысяч задержана преступная группировка

При попытке сбыта фальшивых денежных купюр номиналом $100 в сумме $30 тысяч в городе Джалал-Абаде 16 февраля с поличным Антикоррупционная служба Госкомитета национальной безопасности задержала граждан КР Х.М., 1986 года рождения, и членов религиозной организации К.Н., 1982 года рождения, и К.Б., 1971 года рождения. Об этом сообщают в ведомстве.

Установлено, что фальшивые денежные купюры приобретены в одной из соседних стран с целью их сбыта в Кыргызстане по схеме фальшивые $10 тысяч на настоящие $4,5 тысячи.



Вышеуказанную сумму фальшивых долларов США они перевезли незаконным путем через границу.

Материалы досудебного производства зарегистрированы в АИС ЕРПП по статье 225 («Подделка денег и ценных бумаг») УК КР.

Решением Джалал-Абадского городского суда в отношении задержанных избрана мера пресечения в виде содержания в СИЗО ГКНБ Оша сроком на два месяца.

В настоящее время проводятся следственно-оперативные мероприятия по установлению других лиц, причастных к данному каналу изготовления и сбыта фальшивых денежных купюр.



Источник: elgezit.kg