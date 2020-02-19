(Видео) В ДОО №5 выявлены незаконные присвоение и сбор денег, фиктивные работники, прием детей вне электронной очереди

Прокуратура Первомайского района Бишкека выявила грубые нарушения в ходе проверки Дошкольной образовательной организации №5. Об этом сообщают в главном надзорном органе страны.
По их данным, установлены факты незаконного получения и присвоения воспитателями и директором М.Д. родительских денежных средств за содержание детей за период 2017-2019 годы на сумму 396,7 тысячи сомов. Прокуратура также установила незаконную выплату заработной платы в 156,4 тысячи сомов работнице М.Г., которая является сестрой директора учреждения. Выяснилось, что она была фиктивно принята на работу в качестве охранника, затем помощника воспитателя, позже переведена преподавателем. При этом, по информации коллектива, она фактически не работала и не посещала ДОО.
Как отмечается, 23 ребенка были приняты в детский сад без соблюдения электронной очереди и без фактического оформления по учетным данным ДОО. Родители оплачивали наличными за их посещение через воспитателей. Полученные средства не были перечислены в Центр образования Первомайского района столицы, вместо этого присвоены директором образовательного центра М.Д.
Директор М.Д., злоупотребляя своим служебным положением, за период в 2017-го по 2019-й годов незаконно собрала и присвоила родительские денежные взносы на содержание детей в общей сумме 553,1 тысячи сомов.
11 февраля прокуратура Первомайского района столицы зарегистрировала материалы проверки в ЕРПП по статье 320 ч.2 (злоупотребление служебным положением) УК КР. Начато досудебное производство.
Напомним, 30 января 2020 года в ДОО №5 разразился скандал — сотрудники учреждения с утра отказались принимать детей, ссылаясь на карантин по ОРВИ.
Источник: elgezit.kg
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!