(Видео) В ДОО №5 выявлены незаконные присвоение и сбор денег, фиктивные работники, прием детей вне электронной очереди

Прокуратура Первомайского района Бишкека выявила грубые нарушения в ходе проверки Дошкольной образовательной организации №5. Об этом сообщают в главном надзорном органе страны.

По их данным, установлены факты незаконного получения и присвоения воспитателями и директором М.Д. родительских денежных средств за содержание детей за период 2017-2019 годы на сумму 396,7 тысячи сомов. Прокуратура также установила незаконную выплату заработной платы в 156,4 тысячи сомов работнице М.Г., которая является сестрой директора учреждения. Выяснилось, что она была фиктивно принята на работу в качестве охранника, затем помощника воспитателя, позже переведена преподавателем. При этом, по информации коллектива, она фактически не работала и не посещала ДОО.

Как отмечается, 23 ребенка были приняты в детский сад без соблюдения электронной очереди и без фактического оформления по учетным данным ДОО. Родители оплачивали наличными за их посещение через воспитателей. Полученные средства не были перечислены в Центр образования Первомайского района столицы, вместо этого присвоены директором образовательного центра М.Д.

Директор М.Д., злоупотребляя своим служебным положением, за период в 2017-го по 2019-й годов незаконно собрала и присвоила родительские денежные взносы на содержание детей в общей сумме 553,1 тысячи сомов.

11 февраля прокуратура Первомайского района столицы зарегистрировала материалы проверки в ЕРПП по статье 320 ч.2 (злоупотребление служебным положением) УК КР. Начато досудебное производство.

Напомним, 30 января 2020 года в ДОО №5 разразился скандал — сотрудники учреждения с утра отказались принимать детей, ссылаясь на карантин по ОРВИ.

Источник: elgezit.kg