В Сокулуке женщина обокрала пенсионерку в маршрутке

В Сокулуке задержана женщина по подозрению в краже кошелька с деньгами у пенсионерки в маршрутке, сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области. По данным милиции, 11 декабря 2019 года в органы внутренних дел Сокулукского района с заявлением обратилась 65-летняя жительница села Военно-Антоновка о принятии мер в отношении неизвестного лица, которое украло кошелек банковские карточки и денежные средства в сумме более 50 тыс. сомов в одном из пассажирских микроавтобусов.
Данный факт был зарегистрирован в АИС ЕРПП по признакам преступлений, предусмотренных статьей 200 (Кража) УК КР. Для раскрытия данного преступления следственной службой соответствующим службам были даны следственные поручения.
В ходе принятых оперативно-розыскных мер оперативниками ОВД Сокулукского района по подозрению в совершении данного преступления была задержана 36-летняя Т.М., жительница города Бишкек.
Досудебное производство продолжается.
Источник: Кабар
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