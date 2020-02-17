Блогера Сыдымана посадили в ИВС за разжигание межрегиональной розни

Блогера Элмира Сыдыманова (Sydyman) водворили в ИВС ГУВД Бишкека. Об этом сообщили в пресс-службе УВД Октябрьского района.

Оперативники Службы по противодействию экстремизму и незаконной миграции Октябрьского РУВД задержали Сыдыманова, 1997 года рождения, по подозрению в статье 313 («Возбуждение расовой, этнической, национальной религиозной или межрегиональной вражды (розни)»).

«В данное время продолжается расследование в рамках настоящего досудебного производства», — отметили в пресс-службе.

Ранее в прямом эфире на своей странице в Instagram Сыдыманов в негативной форме высказался в адрес уроженцев и жителей некоторых областей Кыргызстана.



Источник: elgezit.kg