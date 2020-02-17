Задержана группа наркокурьеров

Министерство внутренних дел (МВД) сообщило о задержании группы наркокурьеров афганских наркотиков. По информации, в результате совместной операции МВД и Госкомитета национальной безопасности задержаны люди, организовавшие наркоканал, изъято 274 кг гашиша и 3,5 кг метамфетамина. Сейчас по данному факту начаты досудебные следственные работы.

Кроме того, в Джалал-Абадской области выявлена группа, готовившая наркотики. Судя по данным, в одном из домов Токтогульского района обнаружено оборудование для изготовления наркотиков, а также 87 кг гашиша, 17 кг марихуаны.

Источник: газета «Жаны ордо» №2 от 14.02.2020/стр.2