Задержана группа наркокурьеров

Министерство внутренних дел (МВД) сообщило о задержании группы наркокурьеров афганских наркотиков. По информации, в результате совместной операции МВД и Госкомитета национальной безопасности задержаны люди, организовавшие наркоканал, изъято 274 кг гашиша и 3,5 кг метамфетамина. Сейчас по данному факту начаты досудебные следственные работы.
Кроме того, в Джалал-Абадской области выявлена группа, готовившая наркотики. Судя по данным, в одном из домов Токтогульского района обнаружено оборудование для изготовления наркотиков, а также 87 кг гашиша, 17 кг марихуаны.
Источник: газета «Жаны ордо» №2 от 14.02.2020/стр.2
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