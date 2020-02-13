ГКНБ: По факту присвоения вверенного имущества задержаны сотрудники МП «Тазалык»

По ее данным, 8 февраля 2020 года ГКНБ КР в ходе проведения оперативно-следственных мероприятий по факту присвоения и растраты вверенного имущества МП «Тазалык» задержаны главный бухгалтер А.О. и операторы А.М. и Б.Н.

Установлено, что в 2019 году МП «Тазалык» для осуществления своей деятельности приобрело ГСМ на сумму более 84 млн.сомов, которые поставляются топливными компаниями в адрес МП «Тазалык» в виде топливных талонов и передаются материально-ответственным лицам по накладной и счет фактуре.

Однако, главный бухгалтер МП «Тазалык» действуя по предварительному сговору с операторами ГСМ МП «Тазалык», незаконно присвоили и растратили топливные талоны, предназначенные для осуществления деятельности МП «Тазалык» на территории г.Бишкек.

Данное досудебное производство зарегистрировано в АИС ЕРПП по признакам преступления, предусмотренного п.2 ч.3ст.205 (Присвоение или растрата вверенного имущества) УК КР.

Судебными органами в отношении подозреваемых была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

В настоящее время ведется следствие.

Источник: Кабар