ГКНБ задержал работников «Тазалыка» по подозрению в растрате ГСМ

Об этом сообщает пресс-центр ГКНБ.
8 февраля 2020 года ГКНБ КР в ходе проведения оперативно-следственных мероприятий по факту присвоения и растраты вверенного имущества МП «Тазалык» задержаны главный бухгалтер А.О. и операторы А.М. и Б.Н.
Установлено, что в 2019 году МП «Тазалык» для осуществления своей деятельности приобрело ГСМ на сумму более 84 млн.сомов, которые поставляются топливными компаниями в адрес МП «Тазалык» в виде топливных талонов и передаются материально-ответственным лицам по накладной и счет фактуре.
Однако, главный бухгалтер МП «Тазалык» действуя по предварительному сговору с операторами ГСМ МП «Тазалык», незаконно присвоили и растратили топливные талоны, предназначенные для осуществления деятельности МП «Тазалык» на территории г.Бишкек.
Данное досудебное производство зарегистрировано в АИС ЕРПП по признакам преступления, предусмотренного п.2 ч.3ст.205 (Присвоение или растрата вверенного имущества) УК КР.
Судебными органами в отношении подозреваемых была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
В настоящее время ведется следствие
Источник: elgezit.kg
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!