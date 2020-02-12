Уроженец Кыргызстана приговорен в Москве к 18 годам тюрьмы

Об этом «Азаттыку» сообщил адвокат Алексей Толстых. По его словам, суд признал Муратова виновным и приговорил к 18 годам лишения свободы. Ранее адвокат сообщил, что в ходе следствия доказательств вины его подзащитного найдено не было, и надеялся на оправдательный приговор суда.

В сентябре 2018 года в одном из помещений на станции метро «Курская» в Москве было обнаружено тело 23-летнего сотрудника полиции Андрея Райского. Установлено, что он скончался от огнестрельного ранения в голову. По подозрению в этом преступлении был задержан 42-летний Нурлан Муратов.

Задержанный рассказал, что полицейский остановил его для проверки документов. А позже он услышал выстрел, когда тот зашел в кабинет.

Нурлан Муратов родился и вырос в Кара-Кульджинском районе Ошской области. С 2006 года он находился на заработках в России. В 2008-м в Оренбурге он получил гражданство России. Последние несколько лет он жил и работал в Москве с женой и братьями. Сыновья Муратова, которым 14 и 12 лет, воспитываются у его матери в Кыргызстане.

Источник: Элгезит