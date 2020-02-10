Генпрокуратура: За 2019 год был запрещен и ограничен доступ экстремистским 97 сайтам и 300 аккаунтам

Об этом сообщает пресс-служба главного надзорного органа страны.
По итогам рассмотрения заявлений, решением суда запрещен и ограничен доступ в сети интернет на территории КР к экстремистским 97 сайтам и 300 страницам аккаунтов, а также к 21 информационному ресурсу рекламирующему наркотические средства.
Органами прокуратуры в рамках надзора за соблюдением законодательства о противодействии экстремистской и террористической деятельности, рекламы и распространению наркотических средств за 2019 год внесено 257 актов прокурорского реагирования в органы исполнительной власти и местного самоуправления, по которым привлечено к дисциплинарной ответственности 225 должностных лиц.
Для информирования граждан относительно запрещенных судами информационных материалов, Министерством юстиции КР на своем официальном сайте публикуется список таких материалов, которые запрещены к распространению, тиражированию и передаче другим лицам на территории Кыргызстана.
Источник: Кабар
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