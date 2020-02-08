За дачу взятки задержан замминистра транспорта и дорог Женишбек Ногойбаев

Накануне за дачу взятки с поличным пойман заместитель министра транспорта и дорог Женишбек Ногойбаев. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ Кыргызстана.

По данным ведомства, чиновник задержан при даче взятки в размере 10 тысяч долларов.

Вместе с ним в коррупции подозревается директор Госагентства автомобильного, водного транспорта и весогабаритного контроля Анарбек Бекмуратов.

Установлено, что замминистра давал денежные средства сотруднику АКС ГКНБ за прекращение уголовного преследования работников курируемого им Государственного агентства автомобильного, водного транспорта и весогабаритного контроля, проходящих фигурантами по ранее зарегистрированным материалам досудебного производства.

Материалы досудебного производства зарегистрированы в АИС ЕРПП по признакам преступления, предусмотренного ст. 328 ч. 3 «Дача взятки» УК КР.

Задержанные водворены в ИВС СИЗО ГКНБ. Ведется следствие.

Булак: VESTI.KG