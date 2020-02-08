За дачу взятки задержан замминистра транспорта и дорог Женишбек Ногойбаев 

Накануне за дачу взятки с поличным пойман заместитель министра транспорта и дорог Женишбек Ногойбаев. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ Кыргызстана.
По данным ведомства, чиновник задержан при даче взятки в размере 10 тысяч долларов.
Вместе с ним в коррупции подозревается директор Госагентства автомобильного, водного транспорта и весогабаритного контроля Анарбек Бекмуратов.
Установлено, что замминистра давал денежные средства сотруднику АКС ГКНБ за прекращение уголовного преследования работников курируемого им Государственного агентства автомобильного, водного транспорта и весогабаритного контроля, проходящих фигурантами по ранее зарегистрированным материалам досудебного производства.
Материалы досудебного производства зарегистрированы в АИС ЕРПП по признакам преступления, предусмотренного ст. 328 ч. 3 «Дача взятки» УК КР.
Задержанные водворены в ИВС СИЗО ГКНБ. Ведется следствие.
Булак: VESTI.KG
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