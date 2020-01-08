Ссора перед Новым годом: мужчина застрелил своего соседа

1 января 2020 года примерно в 03:00 часов в дежурную часть ОВД Жайылского района по линии 102 поступило сообщение в доме одной из улиц с.Ставрополовка происходит семейный скандал. Об этом сообщает пресс-служба ГУД Чуйской области.
На место выезжала следственно-оперативная группа ОВД района, где по приезду было установлено что, 31 декабря 2019 года во время празднование нового года, хозяин вышеуказанного дома 47-летний Х.В. в результате семейного скандала застрелил в своего соседа 46-летнего М.Э., в результате от полученного огнестрельного ранение, не доезжая до больницы сосед М.Э. скончался.
Все обстоятельство происшедшего выясняются.
Данный факт был зарегистрирован в АИС ЕРПП ОВД Жайылского района по признакам преступления предусмотренного ст.130 (убийство) УК КР. Было начато досудебное производство. Назначены необходимые экспертизы.
Сотрудниками милиции ОВД Жайылского района в рамках проведения следственно-оперативных мероприятий по подозрению за совершения данного преступления был задержан 47-летний Х.В. Все вещественные доказательство изъяты. Задержанный был водворен в ИВС. Досудебное производство продолжается.
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