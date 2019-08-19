Задержан сторонник бывшего президента Фархад Баабиев

Отмечается, что «установлено участие в массовых беспорядках 7-8 августа 2019 года Фархада Баабиева». 16 августа он был уведомлен о подозрении в совершении преступления по статье 264 часть 2 УК КР («Участие в массовых беспорядках»). Первомайским районный суд Бишкека избрал в его отношении меру пресечения в виде заключения под стражу до 9 октября 2019 года.

Фархад Баабиев.

22 июня во время собрания в Кой-Таше, куда пришли около 400 сторонников Алмазбека Атамбаева, Фархад Баабиев заявил, что «Алмаза Шаршеновича нужно хранить как зеницу ока». Позже была распространена запись разговора двух людей с призывами к межрегиональной розни, сообщалось, что один из них – Фархад Баабиев.

Напомним, 7-8 августа в селе Кой-Таш Аламудунского района Чуйской области проходили «мероприятия по принудительному приводу Алмазбека Атамбаева на допрос». ​После задержания его предъявили обвинение по статьям «Коррупция» и «Соучастие в преступлении» в рамках уголовного дела по освобождению Азиза Батукаева. По решению суда до 26 августа он будет содержаться в СИЗО ГКНБ.

13 августа Генеральная прокуратура сообщила о предъявлении бывшему президенту обвинений в ряде тяжких преступлений по событиям в Кой-Таше, позже Атамбаеву были предъявлены обвинения и по другим преступлениям.

Источник - Азаттык