Дело Алмазбека Атамбаева. С Кундуз Жолдубаевой взяли подписку о неразглашении

Об этом сообщил ее адвокат Замир Жоошев.
По его словам, ее допрашивают в рамках расследования уголовного дела по статье «Захват заложников» УК КР. Следователь взял подписку о неразглашении данных следствия.
Отметим, что разбирательство проводится по факту захвата шести офицеров спецназа «Альфа» сторонниками бывшего президента Алмазбека Атамбаева. Кундуз Жолдубаева ранее говорила, что бойцов не в заложники брали, «их спасали от разъяренной толпы».
7 августа спецназ ГКНБ предпринял попытку взять штурмом резиденцию Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш. Она провалилась дважды. В ходе начавшихся беспорядков пострадало около 45 человек, замкомандира «Альфы» погиб от огнестрельного ранения.
8 августа спецоперацию по задержанию бывшего президента уже предприняли спецподразделения МВД. Все дороги в Кой-Таш были перекрыты, связь глушилась, был отключен доступ к Сети.
К эпицентру были стянуты по меньшей мере около 3 тысяч сотрудников милиции и спецтехника. После двухчасового противостояния милиции удалось форсировать ситуацию — Алмазбек Атамбаев принял решение сдаться. Его увезли в ГСУ ГКНБ на допрос. Он задержан.
Сегодня ночью на выездном заседании Первомайского районного суда Бишкека Алмазбеку Атамбаеву избрана мера пресечения — содержание под стражей в СИЗО ГКНБ на время следственных мероприятий до 26 августа.
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