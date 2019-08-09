Дело Атамбаева. На допрос вызовут Равшана Жээнбекова

Об этом 24.kg сообщили в правоохранительных органах.

Уточняется, что местонахождение Жээнбекова неизвестно. Вчера он приезжал к ГКНБ, когда туда доставили бывшего президента Алмазбека Атамбаева. На допрос также вызвали нардепа Асель Кодуранову. А Ирину Карамушкину доставили принудительно.



В МВД также отметили, что следователей интересует не только причастность указанных лиц к захвату в заложники бойцов спецназа, но и подготовка к митингу, который был заявлен на 3 сентября.

7 августа спецназ ГКНБ предпринял попытку взять штурмом резиденцию Атамбаева в селе Кой-Таш. Она провалилась дважды. В ходе начавшихся беспорядков пострадало около 45 человек, замкомандира «Альфы» погиб от огнестрельного ранения.

8 августа спецоперацию по задержанию Атамбаева уже предприняли спецподразделения МВД. Все дороги в Кой-Таш были перекрыты, связь глушилась, был отключен доступ к Сети. К эпицентру были стянуты по меньшей мере около трех тысяч сотрудников милиции и спецтехника. После двухчасового противостояния милиции удалось форсировать ситуацию — Алмазбек Атамбаев принял решение сдаться. Его увезли в ГСУ ГКНБ на допрос. Он задержан.

Сегодня ночью на выездном заседании Первомайского районного суда Бишкека Алмазбеку Атамбаеву избрана мера пресечения — содержание под стражей в СИЗО ГКНБ на время следственных мероприятий до 26 августа.



https://24.kg/obschestvo/126009/