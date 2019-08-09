Вчерашний Кой-Таш: число разбитых и сожжённых автомашин и сумма причинённого материального ущерба гражданам устанавливается

Вчера, 8 августа 2019 года сотрудниками милиции обеспечивалось охрана общественного порядока и безопасность граждан в селе Кой-Таш Аламединского района Чуйской области.
Но, не смотря на предпринимаемые меры в ходе беспорядков агрессивно настроенные граждане грубо нарушая общественный порядок и общепринятые поведения разбили стекла припаркованных автомобилей на территории с.Кой-Таш, устроили погром, а после вовсе сожгли Беш-Кунгейский ПОМ Аламединского района.
В настоящий момент число разбитых и сожжённых автомашин и сумма причинённого материального ущерба гражданам и материальный ущерб сажённого Беш-Кунгейского ПОМ устанавливается, на месте работает следственно-оперативная группа ОВД Аламединского района.
В целях обеспечению охраны общественного порядка и обеспечению общественной безопасности граждан со стороны сотрудников милиции предпринимается все необходимые меры, и несут службу в штатном режиме.
Проводится работа среди населения, в ходе которой им напоминают об ответственности за участие в мероприятиях, противоречащих закону.
ОВД напоминает, что любые правовые вопросы решаются в законном порядке. Попытки ультиматумов, организации беспорядков ни к чему хорошему не приведут. Порядок по всей территории Кыргызстана будет обеспечен в соответствии с действующим законодательном КР.
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