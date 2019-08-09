Фарид Ниязов задержан по факту захвата спецназовцев в Кой-Таше

Представительница Атамбаева Кундуз Жолдубаева подтвердила его задержание — по ее словам, его водворили в ИВС на 48 часов. Ее саму допросили в качестве свидетеля и отпустили, но сегодня снова вызвали на допрос к 12 часам.

«На допросе сказала, что спецназовцев в заложники никто не брал, а наоборот, их спасли от разъяренной толпы. Меру пресечения Фариду Ниязову пока не избрали. Дело ведет следственное управление МВД», — сказала Жолдубаева.

Сотрудники спецназа пришли задерживать бывшего президента Алмазбека Атамбаева 7 августа, но в итоге были задержаны сторонниками бывшего главы государства. Часть спецназовцев с ранениями в тот же день были переданы скорой помощи, один из них умер в больнице. Еще шесть спецназовцев в удовлетворительном состоянии были освобождены уже 8 августа.

Источник - kloop.kg