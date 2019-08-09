Атамбаева обвиняют в коррупции и в организации преступления

9 августа в Первомайский районный суд города Бишкек поступило ходатайство старшего прокурора управления Генеральной прокуратуры КР Келдибаева Д.А. о применении меры пресечения в виде заключения по стражу Атамбаева А.Ш., подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.43 и ч.2 ст.319 УК Кыргызской Республики.



Судья Адылбек Субанкулов, рассмотрев ходатайство, решил его удовлетворить.

В отношении Атамбаева применена мера пресечения в виде заключения под стражу в СИЗО ГКНБ на срок досудебного производства, то есть до 26 августа.



Для справки:

Статья 43 УК КР "Виды соучастников преступления"

ч.2. Организатором признается лицо, организовавшее совершение преступления или руководившее его исполнением, а равно лицо, создавшее организованную группу или преступную организацию либо руководившее ею.

Статья 319 УК КР "Коррупция"

ч. 2. То же деяние, совершенное в интересах организованной преступной группы, преступной организации или повлекшее иные тяжкие последствия, - наказывается лишением свободы VI категории (от двенадцати лет шести месяцев до пятнадцати лет).

Напомним, что по факту смерти сотрудника спецназа "Альфа" в ходе первой операции по задержанию бывшего президента Алмазбека Атамбаева в Кой-Таше начато досудебное производство по статьям 130 (Убийство) и 39-130 (Покушение на убийство) Уголовного кодекса Кыргызской Республики. Обвинения пока никому не предъявлены.



Источник - "Вечерний Бишкек"