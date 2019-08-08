Пленных спецназовцев из Кой-Таша передали сослуживцам

Шестеро спецназовцев находились в отдельной комнате в особняке бывшего президента. По словам Атамбаева, им оказали медицинскую помощь.
Напомним, вечером 7 августа и ночью 8 августа в Кой-Таше спецназ ГКНБ пытался задержать бывшего президента Алмазбека Атамбаева. Сторонники его явно готовились к штурму и оказали яростное сопротивление. Сторонники Атамбаева взяли в заложники шестерых спецназовцев. На 10:30 к врачам обратились 52 человека. Один человек погиб. Инциденты были зарегистрированы в ЕРПП по статьям "Убийство", "Покушение на убийство", "Массовые беспорядки", "Взятие заложников", "Хулиганство" и "Угроза или насилие в отношении представителя власти" Уголовного кодекса КР. Сторонники Атамбаева намерены идти к "Белому дому" и требовать отставки властей.
Источник - Kaktus.media
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