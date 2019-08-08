ГКНБ: Распространяются провокации о призыве граждан к противоправным действиям

Сообщается, что ГКНБ КР проводит активную работу по недопущению и пресечению такого рода продолжающихся провокационных действий со стороны отдельных сил, заинтересованных в дестабилизации обстановки.
"В случае выявления лиц, распространявших провокационные сообщения, ГКНБ оставляет за собой право объявить им официальное предостережение", - говорится в сообщении.
Отметим, сегодня, 8 августа, бывший президент Алмазбек Атамбаев сделал заявление в СМИ. По его словам, в 16:00 он и его сторонники пойдут к "Форуму", а потом к "Белому дому".
Напомним, вечером 7 августа и ночью 8 августа в Кой-Таше спецназ ГКНБ пытался задержать бывшего президента Алмазбека Атамбаева. Сторонники его явно готовились к штурму и оказали яростное сопротивление. Уже ночью замглавы МВД Курсан Асанов вел переговоры с депутатами Ириной Карамушкиной, Асель Кодурановой и политиком Равшаном Жээнбековым. Сам Атамбаев находится дома в бронежилете. Сторонники Атамбаева взяли в заложники шестерых спецназовцев. По данным Генпрокуратуры, на утро 8 августа из 47 госпитализированных в больницы - 22 сотрудника ГКНБ и два сотрудника МВД. Погиб один спецназовец. Данные факты были зарегистрированы в ЕРПП по статьям "Убийство", "Покушение на убийство", "Массовые беспорядки", "Взятие заложников", "Массовые беспорядки", "Хулиганство" и "Угроза или насилие в отношении представителя власти" Уголовного кодекса КР.
Источник - Kaktus.media
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