ГУВД Чуйской области сообщает подробности попытки убийства с участием депутата СДПКв Токмаке



26 августа 2018 года, примерно в 08:00 часов, Жансеитов Т. (Тынай Жансеитов – депутат Токмакского горкенеша от партии СДПК – ред.) 1988 года рождения, находясь у входа, расположенного с северной стороны территории скотского рынка г.Токмок, войдя в преступный сговор с Джумабековым С., 1988 года рождения, преследуя цель лишения жизни другого человека, вызванной ранее имевших место неприязненных отношений с Жамангуловым Т. (Талантбек Жамангулов) 1982 года рождения, из хулиганских побуждений, выразившийся в учинении драки с последним в общественном месте, грубо нарушая общественный порядок и нормы общепринятого поведения, в ходе которого, используя в качестве оружия нож, полученный от С.Джумабекова вовремя конфликта, нанес один удар Т.Жамангулову в область живота, после чего скрылся с места совершения преступления вместе с Джумабековым С.



Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы телесные повреждения Джамангулова Т. по степени тяжести были расценены как “тяжкий вред здоровью”.



По данному факту Следственной службой ОВД г.Токмок возбуждено уголовное дело по пр.пр.пр. ст.28/97 ч.1 УК Кыргызской Республики.



В ходе следствия Жасеитову Т. заочно предъявлено обвинение в совершении пр.пр.пр. ст.ст.28/97 ч.1 УК Кыргызской Республики, Токмокским городским судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу и он был объявлен в розыск.



Соучастник Жансеитова Т., Джумабеков С. в ходе расследования дела был задержан в порядке ст.98 УПК Кыргызской Республики, прокуратурой города Токмок внесено ходатайство в суд в применении в отношении Джумабекова С. меры пресечения в виде содержания под стражей, однако Токмокским городским судом отказано прокуратуре г.Токмок об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу и в отношении судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.



Затем сотрудниками Службы криминальной милциии ГУВД Чуйской области был задержан разыскиваемый Жансеитов Т., который также был задержан в порядке ст.98 УПК Кыргызской Республики, прокуратурой города Токмок внесено ходатайство в суд в применении в отношении Жансеитова Т.К. меры пресечения в виде содержания под стражей, однако Токмокским городским судом отказано прокуратуре г.Токмок об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу и в отношении судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.



По итогам расследования уголовное дело по подозрению Жансеитова Т. в совершении преступления предусмотренного ст.39-130 ч.2 п.2,4 УК КР, Джумабекова С.Ж. в совершении преступления предусмотренного ст.39, 43, 130-ч.2 п.2,4 УК КР производством было окончено, и направлено в Токмокский городской суд для рассмотрения по существу.



1 июля 2019 года, Токмокским городским судом уголовное дело по подозрению Жансеитова Т. и Джумабекова С. возвращено в прокуратуру г.Токмок, в целях устранения препятствий для назначения судебного заседания.



В настоящее время указанное уголовное дело находится в производстве Следственной службы ОВД г.Токмок.



Кроме этого напоминаем, что согласно ст.108 УПК КР (“Порядок применения меры пресечения”): при применении меры пресечения прокурор возбуждает перед судом соответствующее ходатайство. В постановлении о возбуждении ходатайства излагаются мотивы и основания, в силу которых возникла необходимость применения соответствующей меры пресечения в отношении подозреваемого, обвиняемого.



Напомним, что сегодня 15 июля, около 100-150 жителей Токмака вышли на акцию протеста к зданию городского суда, по их словам, “из-за правового беспредела токмакской милиции”. В акции участвуют в основном родственники участников инцидента с поножовщиной.