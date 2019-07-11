ГУВД Чуйской области напоминает об ответственности за распространение заведомо ложных сообщений

В связи с последними событиями в Чуйской области а именно факта драки между соседями имевшее место 10 июля 2019 года в селе Восточный в Чуйском районе некоторыми гражданами распространяются ложные сообщения в социальных сетях.

В этой связи ГУВД Чуйской области обращается к гражданам не поддаваться провокационным сообщениям, распространяемым в социальных сетях некоторыми лицами.

Милиция призывает граждан не распространять такие ложные сведения в социальных сетях, и сообщать об имеющихся подобных фактах в органы внутренних дел.

Напоминаем, что заведомо ложные сообщения о совершении преступления влекут за собой уголовную ответственность в соответствии со статьей 344 УК КР. Незнание закона Кыргызской Республики не освобождает от уголовной ответственности.