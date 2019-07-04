Гражданка Бельгии: Такое ощущение, что в Кыргызстан снова вернулись лихие 90-е годы, когда люди боялись сотрудников милиции больше, чем бандитов...

К Омбудсмену Кыргызской Республики обратилась гражданка Бельгии Антонина Городушкина с просьбой оказать содействие в защите конституционных прав, жизни и безопасности её дочери Анны Кизлык, отбывающей в настоящее время наказание в ИК-2 (с. Степное) по ст. 166 УК КР (“мошенничество”), а также трех её несовершеннолетних детей 2001, 2012 и 2015 годов рождения.

В своем заявлении Антонина Городушкина, в частности, утверждает, что Свердловский и Первомайский районные суды г. Бишкек незаконно приговорили ее дочь Анну Кизлык к 9 годам лишения свободы. Такому их вердикту, по словам заявительницы, способствовал бывший следователь, майор Свердловского РОВД Артур Садыков, который при содействии лже-свидетелей ранее вымогал у ее дочери деньги и угрожал ей.

– Следователь Свердловского РОВД майор Артур Садыков запугал мою дочь Анну Кизлык тем, что она якобы занимается незаконным предпринимательством и предлагал прекратить уголовное дело по факту мошенничества, которое он же на нее и завел, но за это он требовал деньги. В противном случаем, он угрожал подкинуть наркотики старшему сыну дочери – Петру Кирновскому 2001 г.р.. Всерьез испугавшись угроз майора Артура Садыкова, моя дочь согласилась отдать ему деньги, в том размере, который он от нее требовал со словами “на покушать”. Сначала, в декабре 2015 года, Анна вынуждена была ему отдать 10 тысяч сомов. Затем, в январе 2016 г., А. Садыков затребовал еще 500 долларов США, которые также были ему переданы. В конце апреле 2016 г. этот майор снова “проголодался” и снова при использовании шантажа и угроз стал требовать деньги, но теперь уже в размере 700 долларов США, а потом еще 1200 долларов. И эти деньги моя дочь отдала следователю А.Садыкову. Но ему и этого было мало. В мае месяце того же 2016 года он потребовал еще 2,5 тыс. долларов США. Тогда моя дочь была вынуждена обратитиься с соответствующим заявлением в ГКНБ КР. И 18 мая 2016 г. Артура Садыкова сотрудники ГКНБ взяли в его же кабинете с поличным при получении взятки (300 долларов США + 2000 сомов). В отношении него возбудили уголовное дело первоначально по двум статьям – “вымогательство взятки” и “злоупотребление должностным положением”. Однако несколько позже органы обвинение переквалифицировали обвинения на статью “мошенничество”. Экс-следователь Свердловского РОВД Артур Садыков отсидел 3,5 месяца в СИЗО, но позже его отпустили под домашний арест, – рассказала заявительница в ходе встречи с Акыйкатчы.

Она также сообщила, что по возбужденному следователем А.Садыковым уголовному делу Свердловский и Первомайский суды г. Бишкек приговорили её дочь Анну Кизлык к девяти годам лишения свободы. При этом судьи не приняли во внимание, что Анна является единственной кормилицей своего несовершеннолетнего сына, а также еще двух малолетних детей 2012 и 2015 г.р. Из определенных судами сроков наказания два года она отсидела в СИЗО-1 (где 1 год считается за 2) и еще полтора года в ИК-2. При этом, бывшим начальником колонии Аманом Искандеровым не предпринималось никаких мер для оформления документов на представление Анны Кизлык на УДО (условно-досрочное освобождение) или ее перевода в колонию-поселения.

Заявительница А. Городушкина также сообщила, что следователь А.Садыков обманным путем изъял оригиналы документов (свидетельство о рождении троих детей – Кирновский Пётр 2001 г.р., Коляшев Расул 2012 г.р., Кизлык Ариана 2015 г.р., а также загранпаспорт и ID-карту Кизлык Анны Александровны 1982 г.р.) и уничтожил их. Все документы на своих внуков А.Городушкиной пришлось восстанавливать заново.

Далее в своем обращении к Омбудсмену КР заявительница сообщила, что майор Артур Садыков, после того, как его выпустили из СИЗО ГКНБ, приходил со своим адвокатом И.А. в СИЗО-1, где находилась Анна Кизлык, и угрожал, что подбросит ее старшему сыну (Петру Кирновскому) наркотики или “подставит его по тяжелой статье - за изнасилование” и при этом снимал ее на фото-камеру сотового телефона.

– Этот следователь, а также Алтынай Сапаева – женщина, которая обвинила мою дочь в мошенничестве, и её муж Чолпон Султаналиев во время суда по делу моей дочери Анны открыто заявляли, что у них есть лучший друг – один из руководителей ГСИН, который “упрячет Анну надолго”,- продолжила свой рассказ Антонина Городушкина.

– Мне страшно и за мою дочь, и за моих внуков, так как вижу, что в Кыргызстане нет справедливого правосудия. Вообще нет. Поскольку в Свердловском и Первомайских районных судах проигнорировали мое заявление о том, что та самая Алтынай Сапаева неоднократно звонила мне в Бельгию и вымогала у меня 15 тысяч евро. По данному факту я написала заявление в бельгийскую полицию. Но здесь, в Кыргызстане, А.Сапаеву не только не наказали за это, но даже и не провели никаких следственных действий. Следователь А.Садыков привлек к этому делу лже-свидетелей - Алтынай Сапаеву, Чолпона Султаналиева, Наталью Шпигальскую, и других лиц, которые на следствии постоянно путались в своих показаниях. Свердловский и Первомайский районные суды г.Бишкек этот факт тоже не учли. Такое ощущение, что в Кыргызстан снова вернулись лихие 90-е годы, когда милиция сращивалась с криминалом и когда люди боялись сотрудников милиции даже больше, чем бандитов, поскольку милиционеры, действуя под прикрытием формы и закона, вытворяли абсолютный правовой и бесчеловечный беспредел,- отметила визитер Акыйкатчы.

Завершая свою жалобу, Антонина Городушкина сообщила, что у нее заканчивается отпуск без содержания, который ей предоставили на работе, и скоро ей нужно будет вернуться в Бельгию. В связи с этим, она обратилась к Омбудсмену КР с просьбой оказать содействие в вопросе скорейшего рассмотрения руководством ГСИН при ПКР представления на УДО ее дочери Анны Кизлык или на ее перевод в колонию-поселения, чтобы трое ее несовершеннолетних детей могли находиться под присмотром и опекой родной матери.

Учитывая вышеприведенные заявительницей А. Городушкиной доводы, Акыйкатчы выразил намерение обратиться с соответствующими письмами в Генеральную прокуратуру, Государственный комитет национальной безопасности, Совет судей и МВД КР о проведении тщательного расследования по делу Анны Кизлык и действиям бывшего следователя Свердловского РОВД г. Бишкек Артура Садыкова, с тем, чтобы дать правовую оценку деятельности, как самого А.Садыкова, так и вышестоящего руководства Свердловского РОВД г. Бишкек, а также судей Свердловского и Первомайского районных судов, занимавшихся рассмотрением дела Анны Кизлык.