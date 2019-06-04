Завотделом Нацгоспиталя, пойманная при получении денег, продолжает работать

Заведующая отделением микрохирургии глаза Салтанат Иманбаева, задержанная с поличным при получении 31 тысячи сомов, продолжает работать. Обращение адвоката на своей странице в социальных сетях опубликовал депутат Дастан Бекешев.
Напомним, К.Аилчиева обратилась в правоохранительные органы с заявление, что Салтанат Иманбаева вымогает у нее деньги. 17 мая медика задержали во время передачи денег.
- После задержания следствие изменило свое мнение, чуть ли не оправдывая ее, - пишет в заявлении адвокат Аильчиевой Бактыбек Жумашев.
Он обратился с ходатайством временно отстранить Салтанат Иманбаеву от занимаемой должности. Однако, ему в этом было отказано.
"Не то что Раима (экс-замглавы Таможенной службы Раимбек Матраимов – VB.KG) с миллионами наказать не могут, тут заведующую, пойманную со взяткой не наказывают", - прокомментировал информацию юриста депутат Дастан Бекешев.
Напомним, Салтанат Иманбаева была задержана 17 мая в момент передаче ей 31 тысячи сомов. Позже ее адвокат пояснил, что полученные деньги предназначались для покупки линз, которые Иманбаева ранее оплатила из своего кармана.
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