Ремонт Исторического музея: полигранные лошади за 35 400 евро, мебель для кафетерия за 241 100 евро и инсталляции стоимостью 286 100 евро, общий ущерб 850 миллионов сомов

Уголовное дело возбуждено 13 июля 2018 года Генеральной прокуратурой по ст.189 (нарушение порядка публичных торгов), ст.304 ч.3 п.1 (злоупотребление должностным положением), ст.306 ч.2 п.3 (заключение заведомо невыгодного контракта), ст.308 ч.2 п.2 (незаконное использование бюджетных средств) и ст.221 ч.4 п.2 (злоупотребление служебным положением коммерческих организаций) УК КР.

Следствием установлено, что в 2014 году в ходе проведенной двухсторонней встречи между Президентом Кыргызской Республики А.Атамбаевым и Президентом Турецкой Республики Р.Эрдоганом была достигнута договоренность о выделении грантовых средств со стороны Турецкой Республики в размере 15 млн. долларов США на реконструкцию Государственного исторического музея (далее-Музей).

Из вышеуказанных грантовых средств 10 млн. долларов США были предназначены на реконструкцию внутренней части Музея и 5 млн. долларов США на ремонт фасадной части и благоустройству прилегающей территории.

30 марта 2015 года распоряжением № 135-р премьер-министра КР Дж.Оторбаева государственным органам было поручено провести реконструкцию Музея за счет предоставленной помощи Турецкой администрацией по международному сотрудничеству (ТИКА).

Далее, между правительством КР и турецким агентством по координации и сотрудничеству 24 марта 2016 года подписан протокол о реконструкции государственного исторического музея.

Однако со стороны Администрации Президента КР были поставлены условия Турецкой стороне о скорейшем завершении реконструкции Музея до завершения президентских полномочий А.Атамбаева в 2017 году, в свою очередь Турецкая Республика отказалась и поставила условия о том, что все ремонтные работы будут завершены только в течение последующих трех лет.

В связи с чем, 25 марта 2016 года премьер-министр КР Т.Сариев подписывает распоряжения № 127-р, где Министерству финансов поручено изыскать денежные средства на завершение строительных работ Музея, а также Государственное агентство архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства при правительстве КР (далее-Госстрой) определен единым заказчиком по реконструкции Музея.

Далее, на основании Распоряжений правительства от 09.06.2017 г. № 221-р и от 29.08.2017 г. № 378-р из средств республиканского бюджета было выделено Государственному агентству архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства при Правительстве КР (Госстрой) 700 000 000 сом на проведение капитального ремонта и 869 447 114 сом на приобретение оборудования для музея, всего на общую сумму 1 569 447 114 сом.

Согласно промежуточному акту аудита Счетной палаты от 31.03.2018 г. установлено следующее.

ДЖГС без определения объемов, сумм и сроков выполнения работ по проектированию и капитальному ремонту Музея, в нарушение требований Закона КР «О государственных закупках» заключил с ОсОО «СМУ-3»:

- договор подряда № 05/15 от 15.05.2017 г. на проведение ремонтных работ на сумму - 690 500 000 сом;

- дополнительное соглашение от 12.09.2017 г. для приобретения оборудования для Музея на сумму - 869 447 114 сом.

Во исполнение договорных обязательств ДЖГС без наличия гарантийного обеспечения исполнения договора на получение авансового платежа, авансом перечислены на счет ОсОО «СМУ-3» - 1 520 309 404 сом.

При этом, в отсутствие договорных обязательств с ДЖГС о поставке музейного оборудования и до фактического принятия решения о выделении денежных средств на его приобретение, 13 июня 2017 г. между ОсОО «СМУ-3», являющимся только подрядчиком на проведение капитального ремонта, и немецкой компанией «Райер» заключен договор на поставку оборудования на сумму 8 890 321 евро (682 776 653 сом).

В ходе проверки были установлены следующие суммы необоснованного завышения цен при поставке оборудований:

а). Перечень поставляемого оборудования был определен самой компанией «Райер», в результате чего были поставлены экспонаты, не соответствующие/не предусмотренные Концепцией музея всего на сумму 55 593 772 сом.

б). В результате заключения ОсОО «СМУ-3» договора с немецкой компанией «Райер» в иностранной валюте, курсовая разница вследствие увеличения курса ЕВРО составила 42 311 428 сом.

Кроме того, на остаток средств, находившихся на расчетном счету ОсОО «СМУ-3» в сумме 8 млн. 420 тыс. 983 сомов был наложен арест.

Общая сумма ущерба, причиненного государству, по данному эпизоду составила 101 690 800 сом.

На основании данных итогов комиссии Счетная палата согласно промежуточному акту отразила, что манекены лошадей в количестве 2 шт. на сумму 35,4 тыс. евро не соответствуют концепции, установленное кофейное оборудование противоречит “Инструкции по учету и хранению музейных предметов” в связи с чем мебель для кафетерия на сумму 241,1 тыс. евро установлена необоснованно. Установленная концепция образа Манаса в скульптурном произведении состоящее из 59 столбов, подиума и постамента стоимостью 286,1 тыс. евро также не соответствует концепции.

В вводном зале (Атриум) ГИМ по утвержденной концепции предполагалось создание экспозиции по теме: “Эпос «Манас” - историко-культурное наследие кыргызского народа”. Показать образ Манаса в скульптурном произведении. Часть юрты как интерактивная зона для детей. Напольная карта “По средневековым городам Кыргызстана на Великом Шелковом пути” как вариант. Но компанией «Reier» самовольно установлена инсталляция из 59 стволов деревьев, подиума и постамента, что тоже не соответствует утвержденной концепции.

Согласно промежуточного акта аудита Счетной палаты от 14 июня 2018 года, стоимость двух полигранных лошадей с учетом расходов составляет 35 400 евро или 3 504 448 сом, оборудования и мебели для кафетерия составляет 241 100 евро или 23 823 644 сом и стоимость инсталляции из 59 стволов деревьев, подиума и постамента составляет 286 100 евро или 28 266 680 сом. Итого: 55 593 772 сом.

Кроме этого, согласно дополнения к вышеуказанному акту Счетной палаты, сумма завышения стоимости расходных материалов (клей, бумажный скотч, силиконовый шланг, перчатки, слесарный молоток, сверло, мусорные мешки и т.д.) завезенных и использованных компанией «Reier», в сравнении с аналогичными материалами, имеющимися на внутреннем рынке Кыргызстана, рыночная стоимость которых приведена в акте экспертизы Торгово-промышленной палаты Кыргызской Республики №1-480 от 26 июня 2018 года, составляет 3 785 600 сом.

В период времени с 29 июня по 12 октября 2017 года, ОсОО «СМУ-3» по указанию А.Абдыкарова и Ш.Атамбекова незаконно перечислило на расчетный счет компании «Reier» 8 445 804,95 евро или 684 421 362 сом и уплатило за таможенное оформление грузов и НДС 2 031 973,79 евро или 165 036 911 сом, итого 10 477 778,74 евро или 849 458 273,19 сом, из средств, поступивших от ДЖГС согласно договору подряда №05/15 от 15 мая 2017 года на строительно-монтажные работы.

Учитывая, что курс евро по отношению к сому, с даты подписания договора (13.06.2017 года, 1 евро – 76,8053 сом) и до даты последнего перечисления (12.10.2017 года, 1 евро – 81,6 сом) вырос на 4,8 сом, курсовая разница в результате незаконного заключения договора в евро, а не в национальной валюте составила 42 311 428 сом.

При этом, у ОсОО «СМУ-3» перед компанией «Reier» имеется задолженность в сумме 225 904 евро или 18 072 320 сом и предстоят расходы по уплате таможенных и налоговых платежей в сумме 44 678,17 евро или 3 614 464 сом, вследствие чего компания «Reier» до настоящего времени не завершила свои работы по договору и 2 этап капитального ремонта Музея до настоящего времени не завершен.

Напомним, что по данному уголовному делу в качестве подозреваемых проходят экс-премьер-министр Сапар Исаков, а также руководитель отдела аппарата президента в ранге замруководителя Мира Карыбаева.

Сапар Исаков подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 319 УК Кыргызской Республики, т.е. коррупция, квалифицирующими признаками которого являются умышленные деяния, состоящие в создании противоправной устойчивой связи одного или нескольких должностных лиц, обладающих властными полномочиями, с отдельными лицами в целях незаконного получения материальных, любых иных благ и преимуществ, а также предоставление ими этих благ и преимуществ физическим и юридическим лицам, создающее угрозу интересам общества или государства, повлекшее тяжкие последствия.

Мира Карыбаева подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 319 УК Кыргызской Республики, т.е. коррупция, квалифицирующими признаками которого являются умышленные деяния, состоящие в создании противоправной устойчивой связи одного или нескольких должностных лиц, обладающих властными полномочиями, с отдельными лицами в целях незаконного получения материальных, любых иных благ и преимуществ, а также предоставление ими этих благ и преимуществ физическим и юридическим лицам, создающее угрозу интересам общества или государства, повлекшее тяжкие последствия.