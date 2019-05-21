Нанесла ножевое ранение мужчине: подозреваемая задержана

20 апреля 2019 года в ОВД Сокулукского района поступило сообщение из территориальной больницы о том, что с ножевым ранением поступил мужчина.

На место выезжала следственно-оперативная группа ОВД Сокулукского района, где по приезду сражу же было установлено личность мужчины поступившегося ножевым ранением, им оказался 32-летний гр. Л.Н.

Мужчина поступил с диагнозом: проникающее колото-резаное рана брюшной полости.

В ходе допроса потерпевшего, он просил принять меры в отношении неизвестной женщины, которая 20 апреля 2019 года примерно в 23:00 часов без причинно нанесла ножевое ранение в область живота, и после чего скрылась в неизвестном направлении.

Данный факт был зарегистрирован в АИС ЕРПП, были назначены необходимые экспертизы. Следственной службой были даны следственные поручения необходимым службам.

В ходе проведения необходимых следственно-оперативных мероприятий сотрудниками СКМ ОВД Сокулукского района была установлено личность подозреваемой, ею оказалась 29-летней гр.Д.Р.

В настоящий момент гр.Д.Р. подозревается в совершении преступлении пр.ст.39-130 (покушение на убийство) УК Кыргызской Республики.

Сотрудники милиции устанавливают все обстоятельства происшедшего.

По материалу досудебного производства следственные мероприятия продолжается.