Нанесла ножевое ранение мужчине: подозреваемая задержана

20 апреля 2019 года в ОВД Сокулукского района поступило сообщение из территориальной больницы о том, что с ножевым ранением поступил мужчина.
На место выезжала следственно-оперативная группа ОВД Сокулукского района, где по приезду сражу же было установлено личность мужчины поступившегося ножевым ранением, им оказался 32-летний гр. Л.Н.
Мужчина поступил с диагнозом: проникающее колото-резаное рана брюшной полости.
В ходе допроса потерпевшего, он просил принять меры в отношении неизвестной женщины, которая 20 апреля 2019 года примерно в 23:00 часов без причинно нанесла ножевое ранение в область живота, и после чего скрылась в неизвестном направлении.
Данный факт был зарегистрирован в АИС ЕРПП, были назначены необходимые экспертизы. Следственной службой были даны следственные поручения необходимым службам.
В ходе проведения необходимых следственно-оперативных мероприятий сотрудниками СКМ ОВД Сокулукского района была установлено личность подозреваемой, ею оказалась 29-летней гр.Д.Р.
В настоящий момент гр.Д.Р. подозревается в совершении преступлении пр.ст.39-130 (покушение на убийство) УК Кыргызской Республики.
Сотрудники милиции устанавливают все обстоятельства происшедшего.
По материалу досудебного производства следственные мероприятия продолжается.
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