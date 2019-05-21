В Сокулукском районе задержан мужчина, подозреваемый по нескольким фактам кражи

16 апреля 2019 года в ОВД Сокулукского района с заявлением обратились несколько жителей новостройки Ак-Ордо. Они просили принять меры в отношении неизвестных лиц, которые совершили кражу из их дома.

Данные факты были зарегистрированы в АИС ЕРПП ОВД Сокулукского района, в соответствии предусмотренной ст.200 (кража) УК Кыргызской Республики. Следственной службой были даны следственные поручения необходимым

службам.

В рамках проведения следственно-оперативных мероприятий сотрудниками СКМ ОВД Сокулукского района было установлено, что данные кражи совершено группой лиц состоящих из двух человек, один из которых в настоящий момент сотрудниками милиции задержан, им оказался 33-летний гр. А.А., уроженец Жалал-Абадской области. По второму подозреваемому проводится необходимые оперативно-розыскные мероприятия по его задержанию.

По данным следствия, в ночь на 16 мая текущего года злоумышленники проникли путем свободного доступа в дом к заявителям. Где оттуда совершили кражу бытовых предметов, личных вещей, золотых изделий и т.д.

Общая сумма причинённого ущерба составило более 40 тысячи сомов.

У подозреваемого все имеющиеся вещественные доказательства изъяты. Проверяется их причастность к другим аналогичным преступлениям.

В настоящее время ведется досудебное расследование по данному факту.