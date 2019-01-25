Экс-депутата Мээрбека Мискенбаева допрашивают в ГСБЭП



По их словам, бывший депутат Мискенбаев и Амантур Жамгырчиев допрашиваются следователями ГСБЭП по возбужденному уголовному делу общественного фонда "Айкол Ала-Тоо" в качестве свидетелей. Но их статус свидетеля может измениться на обвиняемого в любое время.

"Оба мужчина находятся в кабинете следователя уже несколько часов", - заключили оперативники.

Напомним, Мискенбаев стал известен после того, как раскритиковал братьев президента Жээнбекова. Однако, как утверждается, уголовное дело, возбужденное по факту мошенничества в отношении Мээрбека Мискенбаева, не имеет какой-либо политической подоплеки , так как заявителем является представитель общественного объединения "Айкол Ала-Тоо" М. Алыйкулова. Она еще в июне 2016 года подала первое заявление о незаконном присвоении руководством указанного общества денежных средств, выделенных в виде социальной поддержки членам "Айкол Ала-Тоо", но по неизвестным причинам в возбуждении уголовного дела было отказано.

Источник - "Кактус медиа"