Икрамжану Илмиянову заочно предъявили обвинение в коррупции

Экс-советник бывшего президента Алмазбека Атамбаева Икрамжан Илмиянов заочно арестован.

По их данным, вчера Первомайский районный суд удовлетворил ходатайство следователя ГКНБ о заключении бывшего шофера Алмазбека Атамбаева под стражу. Ему заочно предъявили обвинение в коррупции.

Речь о взятке в размере $150 тысяч, которые Икрамжан Илмиянов, по версии следствия, получил от одного из бизнесменов, когда занимал должность заместителя руководителя аппарата президента.

В настоящее время местонахождение Икрамжана Илмиянова неизвестно. Суд постановил доставить подследственного в течение 48 часов.

https://24.kg/obschestvo/99201/