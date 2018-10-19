Икрамжану Илмиянову заочно предъявили обвинение в коррупции

Экс-советник бывшего президента Алмазбека Атамбаева Икрамжан Илмиянов заочно арестован.
По их данным, вчера Первомайский районный суд удовлетворил ходатайство следователя ГКНБ о заключении бывшего шофера Алмазбека Атамбаева под стражу. Ему заочно предъявили обвинение в коррупции.
Речь о взятке в размере $150 тысяч, которые Икрамжан Илмиянов, по версии следствия, получил от одного из бизнесменов, когда занимал должность заместителя руководителя аппарата президента.
В настоящее время местонахождение Икрамжана Илмиянова неизвестно. Суд постановил доставить подследственного в течение 48 часов.
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