Охотник, застреливший горного козла вместе с детенышем и снявший это на видио оштрафован на 220 тыс. сомов



По факту незаконного отстрела двух голов козерога появившегося в социальных сетях 4 октября 2018 года, руководством Департамента сохранения биоразнообразия и особо охраняемых природных территорий при ГАООС и ЛХ создана оперативная-мобильная группа во главе ведущим специалистом Баткенского представительства Департамента сохранения биоразнообразия и особо охраняемых природных территорий при ГАООС и ЛХ Б. Козубаевым. В состав оперативной группы входили охотоведы Баткенского района К. Амиракулов, А. Беделов. Также в поисках нарушителя природоохранного законодательства КР к оперативно-мобильной группе добровольно присоединились глава пастбищного комитета г. Кадамжай Э. Заляпов, а также сотрудник Кадамжайского РОВД Д. Акматов.

После долгих поисков накануне сотрудники ГАООС и ЛХ нашли охотника, который застрелил горного козла вместе с детенышем и снял это на видио, тем самым нарушил природоохранного законодательства Кыргызстана.

Им оказался 46 летний житель села Кок-Талаа Кадамжайского района Баткенской области И. Ч. 1972 года рождения. При встрече с И.Ч. он полносью признал свою вину и рассказал, что он действительно, когда перегонял скот на пастбище «Сарыгой» на территории сельской управы Майдан у реки увидел двух козерогов 2-4 лет не задумываясь выстрелил из охотничьего ружья 16-калибра, а мясо убитых животных употребил впишу, после чего написал объяснительную, где он указал, что очень сожалеет содеянном и обещал, что больше не будет повторять такое.

По данному факту сотрудниками ГАООС и ЛХ составлен протокол о взыскани иска от И.Ч. в сумме 200 тыс. сомов, а также административный штраф в сумме 20 тыс. сомов в пользу государства за незаконный отстрел двух голов козерога.

В свой очередь И.Ч. еще раз просил прощение и обязался в течении месяца выплатить все суммы иска и администритивного штрафа, который составил 220 тыс. сомов за незаконный отстрел двух голов козерога.

Необходимо отметить, что Департаментом рационального использования природных ресурсов ведется постоянная работа по выявлению фактов нарушения природоохранного законодательства на интернет ресурсах, где выставляются фото-видео материалы с запечатленными на фоне убитых диких животных.

С 2017 года согласно постановлению правительства КР установлены следующие размеры такс для исчисления исков за нанесение ущерба объектам животного мира:

- За неказонное пользование марала, архара, медведя- 1 000 000 сомов;

- За незаконное пользование снежного барса- 1 500 000 сомов;

- За незаконное пользование козерога- 100 000 сомов;

- За незаконное пользование косули, туркестанской рыси или манула- 50 000 сомов.

Кроме того, в соответствии со статей 278 Уголовного кодекса КР, незаконная охота с причинением крупного ущерба наказывается штрафом в размере от 500 до 700 расчетных показателей, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на срок от двух до пяти лет.