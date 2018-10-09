ГКНБ: В результате выявления контрабандного груза на депозитный счет переведено более 4 млн сомов

18 сентября 2018 года ГКНБ КР в ходе оперативно-розыскных мероприятий совместно с ГТС КР на пункте пропуска «Кызыл-Бель-Автодорожный» задержаны две грузовые автомашины, следовавшие из стран СНГ транзитом через Кыргызстан в Республику Таджикистан.

Установлено, что данные автомашины были загружены отходами швейной продукции (мусор), вместо товаров народного потребления на общую сумму 16млн 173 тыс. 104 сомов, как было указано в документах.

Согласно расчетам таможни «Баткен» ввозная таможенная пошлина составила бы - 7 млн 971 тыс. 696 сомов.

По данному факту следственным органом ГКНБ КР возбуждено 2 уголовных дела по признакам преступлений, предусмотренных ст.204 (контрабанда) УК КР.

В рамках расследования данных уголовных дел на депозитный счет МФ КР переведено 4 млн 158 тыс. 610 сомов.

В настоящее время ведется следствие.

Общая сумма, возмещенная государству по результатам деятельности ГКНБ в рамках борьбы с коррупцией с момента открытия депозитного счета, составила 153 млн 651 тыс. 940 сомов.