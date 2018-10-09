Уголовное дело против Тайырбека Сарпашева возобновлено. Сам он об этом пока не слышал

Генеральная прокуратура возобновила расследование уголовного дела в отношении экс-главы ГРС Тайырбека Сарпашева. Об этом Vesti.kg сообщили в пресс-службе главного надзорного органа.
- В настоящее время возобновили расследование нескольких уголовных дел, которые ранее были приостановлены, - пояснили в Генпрокуратуре. - Следствие ведет ГСБЭП. Официальное обвинение Сарпашеву еще не предъявлено.
Экс-глава Государственной регистрационной службы Тайырбек Сарпашев тем временем заявил Vesti.kg, что о возобновлении его уголовного дела ничего не слышал.
- Я об этом ничего не знаю и не могу пока комментировать, - ответил он.
Сообщается, что в марте 2013 года ГРС провела тендер на закупку бланков для регистрации свидетельств гражданского состояния методом неограниченных торгов на сумму 8 миллионов сомов. В тендере участвовали ОсОО «Т.П.», которое позже выиграло конкурс, и ОАО «Учкун».
Министерство финансов в апреле того же года объявило данный тендер состоявшимся.
Тем временем Сарпашев якобы дал незаконное поручение разрешить ГРС закупку бланков свидетельств о рождении методом из одного источника у ОАО «Учкун».
ОсОО «Т.П.» по поручению Сарпашева заключило договор на приобретение у ОАО «Учкун» бланков свидетельств о рождении в количестве 40 тысяч. Данные бланки распределили по территориальным подразделениям Департамента регистрации актов гражданского состояния (ДРАГС) и выдали новорожденным детям граждан Кыргызстана.
Однако позже выяснилось, что бланки бракованные, в микротексте бланка «Свидетельство о рождении» написано «Свидетельство о заключении брака».
Зулайка Эркимбаева
Источник - Vesti.kg
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